В Ленинградской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, может появиться филиал Ленинградского зоопарка. Идею о создании сафари-парка для содержания крупных животных предложил руководству зверинца губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ходе церемонии передачи семейства сурков в дар Ленинградскому зоопарку губернатор высказал предложение о расширении зверинца на территории области.

«Находясь в самом центре Петербурга, Ленинградский зоопарк не может позволить себе развивать более естественный вид общения человека с животными, при котором звери не заключены в небольшие вольеры, а свободно прогуливаются на большой территории, чувствуют себя как в живой природе. А посетители могут передвигаться по парку как пешком, так и на автомобилях, велосипедах, экскурсионных электрокарах», — сообщил губернатор.

Александр Дрозденко подчеркнул, что достигнута договоренность с руководством Ленинградского зоопарка, а также комитетом по культуре Санкт-Петербурга, о проработке возможности разместить такой сафари-парк в одном из близлежащих к городу районов области.

«Область готова предоставить зверинцу необходимую территорию для комфортного размещения крупных животных. В ближайшее время мы надеемся получить от руководства зоопарка требования для поиска оптимальной площадки», — подытожил губернатор.