“Кола” будет полностью перекроют на 45 минут

Движение автомобильного транспорта по трассе “Кола” будет полностью перекрыто в среду, 26 июля, на 45 минут на границе Кировского и Всеволожского  районов Ленинградской области из-за разводки моста через реку Нева (по сообщению ФКУ Упрдор “Северо-Запад”).

С 10:00 до 10:45 26 июля из-за прохождения по реке яхты “Бриз”  будет произведена технологическая разводка моста через реку Нева на трассе Р-21 “Кола”, который расположен рядом с деревней Марьино.

25 Июль, 2017
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