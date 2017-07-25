Ко Дню Военно-морского флота РФ, который отмечается 30 июля, в очередном номере газеты «Всеволожские вести» будет опубликована специальная подборка материалов. Наш постоянный автор профессор АВН, заслуженный работник Высшей школы РФ капитан 1 ранга Геральд Баско в материале «Океанский щит России» рассказывает об истории российского флота,
“Кола” будет полностью перекроют на 45 минут
Движение автомобильного транспорта по трассе “Кола” будет полностью перекрыто в среду, 26 июля, на 45 минут на границе Кировского и Всеволожского районов Ленинградской области из-за разводки моста через реку Нева (по сообщению ФКУ Упрдор “Северо-Запад”).
С 10:00 до 10:45 26 июля из-за прохождения по реке яхты “Бриз” будет произведена технологическая разводка моста через реку Нева на трассе Р-21 “Кола”, который расположен рядом с деревней Марьино.