Движение автомобильного транспорта по трассе “Кола” будет полностью перекрыто в среду, 26 июля, на 45 минут на границе Кировского и Всеволожского районов Ленинградской области из-за разводки моста через реку Нева (по сообщению ФКУ Упрдор “Северо-Запад”).

С 10:00 до 10:45 26 июля из-за прохождения по реке яхты “Бриз” будет произведена технологическая разводка моста через реку Нева на трассе Р-21 “Кола”, который расположен рядом с деревней Марьино.