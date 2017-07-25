Наш флот – надёжный щит державы

Ко Дню Военно-морского флота РФ, который отмечается 30 июля, в очередном номере газеты «Всеволожские вести» будет опубликована специальная подборка материалов. Наш постоянный автор профессор АВН, заслуженный работник Высшей школы РФ капитан 1 ранга Геральд Баско в материале «Океанский щит России» рассказывает об истории российского флота, охватывая значительный хронологический период с 1696 года, когда Боярская дума постановила «Морским судам быть..» до наших дней.

«Океанский щит России с каждым днем становится все надежней, а петровский девиз: «Флоту быть!» остается незыблемым, – заключает автор публикации. Исторические очерки Геральда Александровича вызывают неизменный интерес у наших читателей. Этот – не исключение, его с удовольствие прочтут те, кто интересуется историей страны и кто гордится славой нашего флота.

В номере от 28 июля мы расскажем также о наших земляках, посвятивших жизнь Военно-морскому флоту России.