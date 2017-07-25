Из-за туч выглянуло жаркое летнее солнце, и на берегу Ладоги, на территории детского лагеря «Ладожец», под звуки гимна открылся XIII районный спортивно-туристский слет работников администраций городских и сельских поселений МО «Всеволожский муниципальный район». На этот раз он был посвящен Году экологии и 90-летию образования Ленинградской области.

Мероприятие проводится с целью продолжения лучших традиций спортивно-туристских слетов, пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха, а также привлечения внимания к проблемам, существующим в области экологии. В течение двух дней команды городских и сельских поселений Всеволожского района принимали участие в конкурсе художественной самодеятельности, а также в соревнованиях пляжному волейболу, дартсу, городкам, «волейболу на полотенцах», а также других конкурсах и забавах. Беспристрастное жюри оценило качество и украшение лагерей, разбитых командами. В этом году лучшим был признан бивак команды Агалатовского сельского поселения.

Открывая слет, первый заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО Сергей Гармаш, в частности, сказал:

- Этот традиционный праздник всегда ждут в администрациях наших городских и сельских поселений, в администрации района, в других муниципальных структурах. Символично, что именно мы, организуя массовый отдых на природе, здесь, на живописном берегу Ладоги, особое внимание уделяем сохранению природы, подаем пример другим отдыхающим. Красивый лес, красивое озеро, красивый палаточный городок, счастливые люди – это и есть гармония, радость и полнота жизни!

Фото Антона ЛЯПИНА