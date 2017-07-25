«Морковка-то в прошлом году совсем не уродилась, мелкая, до слез обидно», – жалуются садоводы-огородники. И нынче уже середина лета, но ведь опять никто не скажет, что там с погодой будет. Ещё труднее нынче фермерам в Ленинградской области – природа бунтует. И мировые светила масла в огонь подливают. Раскладывая пасьянс климатических прогнозов, специалисты пугают аграриев убытками.

Неугомонный оптимист

Наслушавшись жалоб на сельской сходке, корреспонденты «Всеволожских вестей» отправились в одно из передовых хозяйств Всеволожского района – СПК «Пригородный», где несколько десятилетий заготавливают корма, держат крупный рогатый скот и выращивают овощи.

Кажется, что известному во Всеволожском районе и Ленинградской области председателю – Испандару Чичояну – все нипочем. Энергичный. Оптимистичный. Целеустремленный. С мощной харизмой. Степенный, рассудительный и хладнокровный. Он прошел огонь и воду, пролил немало пота, прежде чем возглавил СПК «Пригородный». Этот чел овек в сельском хозяйстве точно знает толк и считает, что секрет успеха любого дела – не в деньгах, а во внутренней дисциплине и трудолюбии. Среди качеств, которые требуются от работников, – это наиглавнейшие.

В отличие от большинства совхозов в нашем районе кооператив не развалился. На вольные хлеба люди не рвутся, в одиночку ведь работать на земле намного труднее. За коллективное хозяйство держатся прежде всего потому, что доверяют своему бессменному лидеру. Сегодня это, увы, большая редкость.

Не секрет, что многие руководители больше занимаются дележом земли и остатков когда-то общественного имущества. Здесь же, в «Пригородном», как и много лет назад, просто пашут в поте лица. И добиваются результатов не хуже, чем в советские времена. Наш собеседник, агроном и руководитель в одном лице, знающий о сельском хозяйстве больше, чем иной десяток «молодых и перспективных» специалистов. Его неиссякаемой энергии, острому уму и тонкому чувству юмора позавидовали бы иные юные «мудрецы». Он сам выбился благодаря заработанному авторитету и влиянию, в самое трудное время повел людей за собой. Это, согласитесь, архитрудно. Но Испандару Никогосовичу удалось.

В хозяйстве наш герой работает 47 лет. Он не боится трудностей, и говорит, что Россия стала для него второй, но единственной родиной.

Когда-то давным-давно довелось ему приехать на озеро Севан, что на исторической родине, в Армении, воспоминания о прекрасной голубой жемчужине он хранит до сих пор. С корреспондентами «Всеволожских вестей» он пообещал быть предельно откровенным. И слово сдержал.

– Родился я в Богдановском районе Грузинской ССР, – рассказывает Чичоян. – Предки мои оказались там, спасаясь от турецкой резни. Нашли пристанище в интернациональном поселении, где бок о бок дружно жили представители разных национальностей: армяне, грузины, русские… Время тогда было тяжелое. Но этот край всегда славился своими земледельцами. С детства был привязан к земле. Помогал родителям в поле. Так что выбор профессии агронома – не случаен. После школы окончил сельскохозяйственный техникум в Ахлкалаки. Однако в Грузии было очень сложно найти работу. В Ленинград меня привела служба в Советской Армии. Решил остаться здесь навсегда. Так я выпорхнул из родного гнезда и связал свою жизнь с городом на Неве, вернее с его пригородом. Родители одобрили мой выбор.

Несмотря на то что наш герой вырос среди кавказских гор, азы производства постигал в России. Только имя и отчество его быстро переделали на русский лад. Так он стал Александром Николаевичем. Здесь же Чичоян нашел свое счастье – свою вторую половинку.

– История нашей встречи весьма прозаична, – скромно завуалировал интригу наш собеседник. – Я сразу приметил мою будущую супругу, она была очень привлекательной. Говорят, бывают счастливые браки по принципу единства противоположностей. Может, это и так. Но человек счастлив только с теми, кто ценит в людях то же, что и он.

Жена Испандара Никогосовича долгие годы проработала руководителем текстильного предприятия.

– У нас взрослый сын, есть внуки, – продолжает свой рассказ наш собеседник. – Во Всеволожском районе я оказался сразу после окончания агрономического факультета Ленинградского сельскохозяйственного института в Пушкине. (Отметим, что окончил институт Чичоян с красным дипломом! – Авт.). Тогда и получил направление на работу в совхоз «Спутник», который в 1972 году объединился с совхозом «Пригородный». Работал агрономом. Занимался производством кормов. После объединения мне предложили возглавить совхоз. Но я отказался. Слишком велика была ответственность.

Тем не менее Испандар Никогосович вопреки всему сумел сохранить предприятие, в котором с 1977 года работал главным агрономом, а затем заместителем директора по производственной части. «Самый лучший из армян – агроном наш Чичоян», – бойко шутили по этому поводу в коллективе. Возглавить же «Пригородный» он решится только спустя много лет. И в 1995 году занял пост директора.

Позиций не сдавать!

Сегодня много говорят о том, что сельское хозяйство – мотор экономического роста и образец невиданной продуктивности. А Ленинградская область бодро рапортует о высоких достижениях. Показатели обнадеживают. В 47-м регионе дело фермерское – рискованное, но СПК «Пригородный» идет в ногу со временем и находится в тренде всех последних событий. В этом передовом хозяйстве ежегодно производится порядка 8 973,8 тонны молока.

Буренок в совхозе на голодном пайке не держат. В первую очередь благодаря этому получают от каждой в среднем по 26 литров молока ежедневно. Стадо «Пригородного», пожалуй, одно из больших в районе, только дойных коров – 1150.

– СПК «Пригородный», находящийся возле Парголово, имеет почти вековую историю, и за это время он стал одним из лидеров по производству молока во Всеволожском районе, – продолжает свой рассказ Чичоян. – Мы стараемся идти в ногу со временем. Провели модернизацию производственных помещений. Животные содержатся на специальных матах. В этом году планируем установить еще один доильный зал, а также продолжаем реконструкцию животноводческих помещений для

беспривязного содержания поголовья. В 2016 году надой на одну фуражную корову составил 8 700 кг молока. Но это не предел, мы планируем увеличивать показатели. Молоко с фермы уходит влет. Закупает у нас его известная компания. Цена за литр – 26 рублей.

В различных областных выставках и конкурсах обычно участвуют яркие представительницы черно-пестрой породы коров. Группа буренок из СПК «Пригородный» всегда в центре внимания. Коровки этого предприятия выделяются особенной статью и холеностью, дают много молока и хорошее потомство. Обычно компетентное жюри, придирчиво оценивающее экстерьер конкурсанток, ноги и… вымя, отмечает необычных буренок совхоза наградами.

Побывать в «Пригородном» и не увидеть буренок – как поехать в Париж и не посмотреть на Эйфелеву башню. Отправляемся в телятник.

– Без бахил не пустим, – грозно говорит телятница Анна Ивановна Андрианова. –

У нас телятки совсем маленькие. Еще какую-то инфекцию занесете. Бациллы нынче вредные, а у нас, тьфу-тьфу-тьфу, за последние годы ни одной серьезной инфекции зафиксировано не было.

У Анны Андриановны все эти «детки» – любимые. У каждого из них – свой порядковый номер. Все коровы и телята элитной породы.

– Телятки у нас веселенькие, любят резвиться. Несколько дней их содержат в родильном отделении, затем переводят в телятник. Сначала малышей выпаиваем молоком, потом понемногу начинаем вводить в рацион сенаж, комбинированные корма. Очень важно своевременно проводить профилактические мероприятия. Организм у телят нежный, поэтому за молодняком нужен особый уход и забота. Нужно помнить, что здоровый молодняк – залог продуктивного поголовья. Прежде всего нужно позаботиться о комфортных условиях содержания, о рационе, он обязательно должен быть правильным, ведь теленок – это растущий организм, которому требуются и витамины, и правильный уход. И очень важно заготовить хорошего сена для нашего поголовья.

Круглый год – горячая пора

С заготовкой кормов в этом году проблема. Постоянные дожди мешают. Цену солнечным лучам здесь знает каждый аграрий. Поэтому хорошей погоды ждут всем миром. Как и в большинстве хозяйств, в сельхозкооперативе механизаторы трудятся в эти дни буквально от зари до зари – полным ходом идет заготовка кормов на будущую зимовку.

И вот топаем мы вместе по грядкам к зеленым джунглям почти с человеческий рост. За ходом работ на полях наблюдает широкоплечий мужчина – главный агроном СПК Андрей Казаков.

– Сено очень трудно в этом году заготовить, – говорит, стоя посреди валков еще не убранной травы, Андрей Казаков. – Второй год такая канитель. В прошлом году дожди тоже корма загубили. В этом –

намерены убрать тысячу тонн. Заготовить на зиму пока не получается. Влажность большая. Техника, которая работает на полях, немецкого и польского производства. Белорусские трактора не приобретаем. Они быстро выходят из строя.

Безусловно, ощущается острая нехватка механизаторов. На эту тяжелую работу идут немногие. Молодежь ищет, где полегче и заработок побольше. Вдобавок появились вербовщики, сманивающие работяг к себе.

Руководители кадровую проблему считают одной из главных. Тем не менее техника на приколе не стоит. До этого, как заверяют в кооперативе, не дойдет. Как выходят из положения? Выручают оставшиеся трактористы, за некоторыми из них сейчас закреплено по два «железных коня». Сразу после посевной механизаторы пересаживаются с тракторов на комбайны. Кормозаготовка идет с июня по конец августа. Не успеют отдышаться – начинается уборка овощей до поздней осени. Зимой расслабиться тоже не получается. – Нужно подготовить технику к следующему сезону. Тем более почти вся она давно выработала свой ресурс. Вот и получается, что горячая пора длится круглый год.

Трактористы – одни из тех, на ком держится «Пригородный». Многие за штурвалом комбайна уже несколько десятков лет.

Наблюдать, как трактористы мастерски проводят сенокос, – сплошное удовольствие. Повторить их механизаторские «па» практически невозможно.

Когда молодой механизатор Виктор Закотеев пришел в кооператив, слава о нем разнеслась по всему Всеволожскому району. «Перспективный», – говорили в округе. Отметим, что трудолюбивых механизаторов предприятие поощряет. Сегодня в СПК «Пригородный» трудятся 396 человек. Работников обеспечивают жильем. К примеру, только в прошлом году построили и сдали в эксплуатацию более 50 квартир. В будущем году продолжат эту практику. СПК «Пригородный» заботится о своих кадрах, обеспечивает и выплачивает достойную заработную плату, поэтому люди стремятся работать здесь.

Богатство не в кошельках, а в душах

Сегодня в хозяйстве возделывают картофель, капусту, морковь, щавель и другие культуры. Правда, опять-таки из-за дождливой погоды, в этом году, как и в прошлом, рассада совсем не вышла.

– В прошлом году, чтобы спасти урожай, пришлось морковь убирать вручную, – говорит главный агроном предприятия Андрей Владимирович. – Возделывать овощи – сложно. На предприятии еще выращивают цветы. Они могут приносить кооперативу хороший доход.

Несмотря на то что сегодня предприятие применяет передовые агрономические технологии, использует современную технику и продуктивные сорта картофеля и овощей, над погодой пока ещё ничто не властно.

Комбайны вязнут в переувлажненной почве, их приходится вытаскивать тракторами с полей. Чтобы спасти картофель, там, где это ещё возможно, мы решили убирать его вручную. Развесили объявления по посёлку, обратились к жителям с просьбой помочь нам. Люди откликнулись, но сил все равно не хватает… Продолжительные дожди стали причиной неурожая в Ленинградской области – по сравнению с сентябрём 2015 года областные предприятия на четверть не досчитались овощей и наполовину – картофеля. Картофель либо сразу гниёт в залитом водой поле, либо вырастает всего лишь до размеров куриного яйца. Поэтому так важно собрать хотя бы то, что смогло вырасти.

– Нынешние весна и лето изобилуют осадками, значит, урожая практически не будет, – присоединяется к разговору руководитель предприятия Чичоян. – Кроме того, вырисовывается еще одна проблема: посевной материал приходится завозить из-за рубежа. А это дорого и сердито. Но унывать ни в коем случае нельзя. Главное, трудиться в поте лица. Жаль только, что за последние годы специалистов в аграрной отрасли все меньше и меньше. Не станем лукавить, после распада СССР аграрный сектор медленно, но верно сдавал свои позиции. Раньше во Всеволожском районе было 13 совхозов, теперь остались только три.

– Знаете, чего больше всего в жизни боятся рабочие-колхозники? – спрашивает Чичоян. – Не засухи и не морозов, не дефицита горючки и удобрений, а будущего урожая. Приходит осень, и начинаются мучения с его сбытом. Слишком низкие нынче цены, так еще и огромный завоз из Беларуси картошки и овощей – тормозит развитие. Правда, надо признаться, что сегодня правительство Ленинградской области поддерживает местных аграриев. Мы получаем серьезные субсидии. Но планов – громадье. А эти деньги – капля в море возможностей.

– Богатство не в кошельках, а в душах, – говорит наш собеседник. – Не могу понять фразу: «Убить время». Его, наоборот, надо ценить. Дорожить каждой секундой бытия. Некоторые люди считают, что размышлять об этом – значит думать о печальном, и это нагоняет тоску. Не согласен. Мне бы не хотелось, чтобы жизнь прошла в мелочных заботах, в пустой, бесплодной болтовне о каких-то вещах, о коих, может, не стоило и думать.

Приведу пример. Сколько вокруг валяется камней – миллионы, миллиарды. Мы топчем их, проходя, не замечаем. А золото находят в малых крупицах. И один грамм его стоит огромных денег, потому что его мало. Так вот время, оно так же, как золото, драгоценно. Поэтому нужно ценить его. Ничего не должно делаться бессмысленно, бестолково. Это наша жизнь. И если мы убиваем, напрасно тратим отпущенные нам дни и часы, мы убиваем свою собственную жизнь.

Жить надо проще. Мы привыкли создавать лишние проблемы, нередко в ущерб собственному здоровью и нервам. А на самом деле все предельно просто. И еще. Нужно больше внимания уделять своим близким.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА