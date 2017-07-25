В воскресенье, 30 июля в 15 часов на территории поселка Углово, на местном пляже состоится молодежный фестиваль «Область молодая». Проводится он в рамках празднования 90-летия со дня образования Ленинградской области.

Организаторы фестиваля – отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района и ДК «Свеча». К участию в фестивале приглашается творческая молодежь района.

Все делегации, приславшие свои заявки, должны подготовить два творческих номера:

Вокальный номер. Песня для исполнения выбирается делегацией (участником или группой участников делегации) самостоятельно и высылается по электронной почте molod_ezh@mail.ru не позднее 26 июля. Текст не должен содержать ненормативной лексики и разжигать межнациональную и межконфессиональную рознь. Приветствуется исполнение военно-патриотических песен.

Танцевальный флешмоб. Музыка для номера выбирается делегацией самостоятельно и отправляется на тот же адрес не позднее 26 июля. В исполнении номера приветствуется массовость, синхронность, техничность исполнения, общая атрибутика. Время исполнения номера не должно превышать 4 минут.

Гостей праздника ждут творческие выступления и другие развлечения.

Екатерина КОРОЛЕВА