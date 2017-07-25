Дискуссионный клуб появился сравнительно недавно. Его работа проходит на площадке Молодежного медиацентра, который начал свою работу по инициативе главы администрации Всеволожского района Андрея Александровича Низовского. Локацией для информационного центра стала школа № 5 города Всеволожска. На первой встрече с активом всеволожской молодежи общался руководитель районной исполнительной власти. А 18 июля состоялась вторая встреча с участием депутата Законодательного собрания Ленинградской области Саяда Исбаровича Алиева.

Дискуссионный клуб является местом, где молодые люди могут вести откровенную беседу с представителями власти, обсуждать проблемы, которые они считают важными, а главное – вместе искать пути их решения. Такое активное сотрудничество пойдет на пользу обеим сторонам. Молодежь сможет поделиться своими идеями и рассказать о проблемах, а власть узнает о том, что занимает умы молодежи. В нашем районе действительно много молодых людей, которые не сидят на месте и хотят сделать жизнь лучше.

На минувшей встрече также присутствовала заместитель главы районной администрации по социальному развитию Елена Ивановна Фролова. Вместе с Саядом Исбаровичем Алиевым она вела диалог с собравшимися, отвечала на вопросы и выслушивала предложения. На встрече успели обсудить многие вопросы, касающиеся разных сфер жизни. Наталья Середа, председатель Молодежного совета Щегловского сельского поселения, подняла очень важную и актуальную тему экологии. Обсуждение коснулось утилизации опасных отходов.

Большое внимание уделили участники дискуссии проблеме пассивности молодежи. Заметное оживление вызвало обсуждение вопроса строительства спортивного комплекса во Всеволожске. Все единогласно сошлись во мнении, что нашему городу он просто необходим. Е.И. Фролова заверила, что об этой проблеме известно и в данный момент предпринимаются конкретные шаги по ее решению.

Саяд Исбарович Алиев предложил провести молодежный форум, а также заверил, что всегда готов оказать молодежным организациям всю необходимую помощь. Он заметил, что ему очень приятно находиться на встрече дискуссионного клуба, ведь он видит искреннюю заинтересованность делами района со стороны Молодежного совета. Встреча прошла крайне плодотворно. За два часа обсуждения каждый желающий смог высказать свое мнение и получить исчерпывающие ответы на заданные вопросы.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА