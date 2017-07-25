Ко Дню Военно-морского флота РФ, который отмечается 30 июля, в очередном номере газеты «Всеволожские вести» будет опубликована специальная подборка материалов. Наш постоянный автор профессор АВН, заслуженный работник Высшей школы РФ капитан 1 ранга Геральд Баско в материале «Океанский щит России» рассказывает об истории российского флота,
Медовые реки для жителей Всеволожска
На Юбилейной площади Всеволожска 2 – 6 августа пройдет большая ярмарка «Медовый спас», на которую съедутся пчеловоды из разных регионов страны.
Свежий мёд нового урожая 2017 года, продукты пчеловодства, а также сладости, ягоды и грибы, орехи, чаи и травы, а также непродовольственные товары будут представлены в самом широком ассортименте.
5 августа на дегустации мёда каждый посетитель может принять участие в выборе самого вкусного, полезного и красивого сорта.
5 и 6 августа гостей ярмарки ждет интересная культурная программа с выступлениями самобытных хоровых коллективов, встречи с известными исполнителями. 5 августа состоится концерт казачьего ансамбля «Кунаки», а 6 августа перед посетителями ярмарки будет выступать ансамбль «Казачья Доля».
Организует ярмарку творческое объединение «Возрождение» при поддержке администрации МО «Всеволожский муниципальный район».