На Юбилейной площади Всеволожска 2 – 6 августа пройдет большая ярмарка «Медовый спас», на которую съедутся пчеловоды из разных регионов страны.

Свежий мёд нового урожая 2017 года, продукты пчеловодства, а также сладости, ягоды и грибы, орехи, чаи и травы, а также непродовольственные товары будут представлены в самом широком ассортименте.

5 августа на дегустации мёда каждый посетитель может принять участие в выборе самого вкусного, полезного и красивого сорта.

5 и 6 августа гостей ярмарки ждет интересная культурная программа с выступлениями самобытных хоровых коллективов, встречи с известными исполнителями. 5 августа состоится концерт казачьего ансамбля «Кунаки», а 6 августа перед посетителями ярмарки будет выступать ансамбль «Казачья Доля».

Организует ярмарку творческое объединение «Возрождение» при поддержке администрации МО «Всеволожский муниципальный район».