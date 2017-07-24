Во Всеволожском районе ветерана Великой Отечественной войны поздравили с юбилеем

Сегодня ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Сергеевичу Токареву исполнилось 95 лет. Поздравить фронтовика с юбилеем приехала делегация во главе с заместителем главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Еленой Фроловой. Поздравить юбиляра приехали представители Законодательного собрания, ветеранской организации.

- Совсем недавно мы поздравляли эту уникальную семью с 70-летием совместной семейной жизни, – отметила Елена Ивановна. – Конечно, такие люди – это наше достояние. Для нас всех большая честь поздравить этого замечательного человека с днем рождения.

Имениннику передали поздравление и от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. «Вы прожили большую жизнь, в которой отразились судьбы нескольких поколений сограждан. Много трудились. Всегда находились в гуще общественно важных дел и за это пользовались глубоким уважением окружающих. Примите мою искреннюю и сердечную благодарность за все доброе, что вы сделали и продолжаете делать на родной земле», – написано в поздравительном письме главы 47-го региона.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА