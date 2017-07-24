Сегодня ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Сергеевичу Токареву исполнилось 95 лет. Поздравить фронтовика с юбилеем приехала делегация во главе с заместителем главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Еленой Фроловой. Поздравить юбиляра приехали представители Законодательного собрания, ветеранской организации. - Совсем недавно мы поздравляли эту уникальную
Погода спорту не помеха
Во Всеволожске на стадионе Агропромышленного техникума 22–23 июля прошли соревнования Традиционного Кубка города, организованные депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Александром Матвеевым, Центром общественных инициатив «Игра» и администрацией Всеволожского муниципального района.
В начале августа футболисты выйдут на поле Всеволожской школы № 2, в сентябре будут играть в микрорайоне Южный.
В субботу на поле вышли шесть футбольных команд, а на следующий день за призовые места сражались волейболисты. Погода, которая не перестает удивлять в этом году, постоянно менялась, но и проливной дождь не смог помешать соревнованиям.
Первое место среди футболистов по итогам соревнований заняла команда РОО «Центр общественных инициатив «Игра», второе – сборная команда города Всеволожска, третье – Всеволожская футбольная лига.
На волейбольный пьедестал взошли команды Выборга, РОО «Центр общественных инициатив «Игра» и Санкт-Петербурга.
Фото Антона ЛЯПИНА