Во Всеволожске на стадионе Агропромышленного техникума 22–23 июля прошли соревнования Традиционного Кубка города, организованные депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Александром Матвеевым, Центром общественных инициатив «Игра» и администрацией Всеволожского муниципального района.

В начале августа футболисты выйдут на поле Всеволожской школы № 2, в сентябре будут играть в микрорайоне Южный.

В субботу на поле вышли шесть футбольных команд, а на следующий день за призовые места сражались волейболисты. Погода, которая не перестает удивлять в этом году, постоянно менялась, но и проливной дождь не смог помешать соревнованиям.

Первое место среди футболистов по итогам соревнований заняла команда РОО «Центр общественных инициатив «Игра», второе – сборная команда города Всеволожска, третье – Всеволожская футбольная лига.

На волейбольный пьедестал взошли команды Выборга, РОО «Центр общественных инициатив «Игра» и Санкт-Петербурга.

Фото Антона ЛЯПИНА