На участке между Дорогой жизни, Садовой и Нагорной улицами во Всеволожске 22 июля прошла акция по уборке территории. За два часа работы волонтёры собрали 25 мешков мусора, хотя ливень в этот день прекращался лишь ненадолго. Содержимое мешков – это, в основном, временные мангалы, бутылки из-под напитков и влажные салфетки, оставленные отдыхающими. Кроме всеволожцев, на призыв выйти на акцию familyecofest откликнулись жители поселков Романовка, Кузьмоловский и Санкт-Петербурга.

Среди участников акции были представители общественной организации «Серебряные волонтёры» и Всеволожского форума.

«Мы хотели сделать праздник чистоты для местных жителей, пригласили коллектив «Бэби-клуба» для организации детской зоны, рассказала организатор акции, экоспикер движения «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко, но, к сожалению, дождь нам помешал. Однако нашему принципу, что уборка должна состояться в любую погоду, мы не изменили».

Активисты не собираются останавливаться на этом и планируют принять участие 20 августа в «Параде колясок», где организуют просветительскую зону для семей с детьми.

9 сентября волонтеры планируют присоединиться к всемирной акции *vsesdelaem2017 («Сделаем 2017!»), а 10 сентября провести семейный экофестиваль «Зеленый Всеволожск».

К участию в акциях приглашаются все желающие!

Фото Антона ЛЯПИНА