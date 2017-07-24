С апреля 2017 года Всеволожская детско-юношеская спортивная школа получила статус Школы олимпийского резерва. О том, как удалось достичь этого звания и что это даёт спортсменам, в интервью газете «Всеволожские вести» рассказал директор школы Максим Александрович Алешин. Материал будет опубликован в ближайшую пятницу, 28 июля.