Сегодня ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Сергеевичу Токареву исполнилось 95 лет. Поздравить фронтовика с юбилеем приехала делегация во главе с заместителем главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Еленой Фроловой. Поздравить юбиляра приехали представители Законодательного собрания, ветеранской организации. - Совсем недавно мы поздравляли эту уникальную
Во Всеволожске будет школа олимпийского резерва
С апреля 2017 года Всеволожская детско-юношеская спортивная школа получила статус Школы олимпийского резерва. О том, как удалось достичь этого звания и что это даёт спортсменам, в интервью газете «Всеволожские вести» рассказал директор школы Максим Александрович Алешин. Материал будет опубликован в ближайшую пятницу, 28 июля.