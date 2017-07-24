Во Всеволожске будет школа олимпийского резерва

С апреля 2017 года Всеволожская детско-юношеская спортивная школа получила статус Школы олимпийского резерва. О том, как удалось достичь этого звания и что это даёт спортсменам, в интервью газете «Всеволожские вести» рассказал директор школы Максим Александрович Алешин. Материал будет опубликован  в ближайшую пятницу, 28 июля.

24 Июль, 2017
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