У бугровских пожарных – новая техника

В посёлке Бугры Всеволожского района построено пожарное депо для пожарной части № 147 ГКУ «Леноблпожспас». В пожарной части будут посменно нести службу 52 человека. В боевой готовности находятся три автомобиля: автомобиль быстрого реагирования, автоцистерна и автолестница, которую доставили из Торжка.

По этой лестнице пожарные смогут в считанные минуты добраться до 15-го этажа. В пожарном депо есть и так называемый «куб жизни» – мягкая платформа, которая надувается очень быстро. На нее могут прыгать во время тушения пожара люди с высоты 2 – 4 этажа.

Новый автомобиль с логотипом «Бугры» оснащен самыми современными средствами пожаротушения и приспособлениями для оказания экстренной помощи, в том числе при ДТП. В зону ответственности пожарной части входят не только Бугры, но новостройки в посёлке Мурино.