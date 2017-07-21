Всеволожцы получили награды из рук губернатора

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил государственные и региональные награды особо отличившимся жителям региона. Среди удостоенных медалями, благодарностями и дипломами – четыре жителя Всеволожского района.

Торжественная церемония прошла в Доме областного правительства в канун празднования 90-летия Ленинградской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

По словам Александра Дрозденко, достижения региона, продемонстрированные за последние 5 лет, стали возможны в том числе благодаря труду награжденных – врачей, педагогов, бизнесменов, деятелей культуры, государственных и муниципальных служащих.

«Каждый из вас на своем посту делает большое дело, внося серьезный вклад в развитие Ленинградской области. Вы являетесь профессионалами своего дела. Ваша активная жизненная позиция позволяет нам укреплять экономику и внушает уверенность, что в ближайшем будущем мы станем регионом успешных людей. Спасибо вам за труд», – сказал глава Ленинградской области.

***

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

ЯКОВЛЕВА Людмила Михайловна – старший мастер участка МГИиПО Производства федерального государственного унитарного предприятия «Завод имени Морозова», Всеволожский район.

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность награжден медалью Пушкина

ШЕМШУЧЕНКО Владимир Иванович – корреспондент автономного муниципального учреждения «Всеволожские вести» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Благодарность губернатора Ленинградской области объявлена

ОЛЕЙНИКОВУ Владимиру Борисовичу – старшему тренеру-преподавателю муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Норус», Всеволожский район.

Почетным дипломом губернатора Ленинградской области награжден

КОЛЛЕКТИВ государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (ректор – КОВАЛЬЧУК Ольга Владимировна).