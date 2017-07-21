Достигнута договоренность о выделении средств на достройку одного из самых проблемных объектов жилищного строительства Ленинградской области – ЖК «Силы природы» в Мурино.

Как сообщил на брифинге первый заместитель председателя правительства региона – председатель комитета финансов Роман Марков, на просьбу об участии в достройке «Сил природы» откликнулось АО «АБ «Россия», которое выделит необходимое для завершения проекта количество средств. В настоящее время готовится проект кредитного договора, на подписание которого потребуется две-три недели, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В проект «Силы природы» входит «Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования» (ЛенОблАИЖК) – стопроцентная «дочка» правительства 47-го региона. Эта компания будет оператором и заемщиком кредитных средств. В ближайшее время агентство разработает дорожную карту со сроками ввода домов. «Мы в состоянии успешно завершить этот проект под государственным контролем, достроить весь комплекс и решить жилищные проблемы дольщиков», – подчеркнул Роман Марков.

Заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин сообщил, что в качестве подрядной организации планируется привлечь стороннего застройщика. ЛенОблАИЖК также будет предлагать участникам жилищных программ региона покупку квартир в «Силах природы». Контроль за соответствием смет и фактически выполненных строительных объемов будет осуществлять комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.