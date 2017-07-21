Богат наш Всеволожский район на талантливых, целеустремлённых и влюблённых в своё дело людей. С одним из них мне посчастливилось познакомиться во Всеволожской городской детской библиотеке на выставке работ учеников изобразительной студии Дубровской школы искусств. И человек этот – Лидия Симоненко.

– Расскажите о себе и о деле, которому вы служите.

– Я окончила художественное училище им. Рериха и художественно-графический факультет института им. Герцена. При этом время поступления в институт совпало с началом работы в музыкальной школе (так её называли раньше) Невской Дубровки, куда меня пригласили в 1992 году для того, чтобы я организовала класс изобразительного искусства. И вот с тех пор у меня в свободное от музыки время занимаются юные музыканты. А с недавнего времени в школе организован отдельный класс для детей, занимающихся только рисованием. Не могу удержаться от того, чтобы не выразить мою глубокую благодарность Тамаре Коломейцевой, много лет возглавлявшей эту школу. Именно с её легкой руки в школе появился класс изобразительного искусства. В настоящее время я не мыслю себя вне замечательного коллектива нашей школы. У нас замечательные люди! Мы – одна команда! Мы делаем одно большое и нужное людям дело! Мы растим, воспитываем и учим прекрасному дубровских ребятишек! И дети у нас замечательные!

В этом году Детская школа искусств Всеволожского района (Дубровское подразделение) отпраздновала своё 40-летие большим праздничным концертом, который состоялся в актовом зале Дубровской общеобразовательной школы. Поскольку количество желающих прийти на наш праздник было велико, пришлось искать для его проведения большой зал. Все, кто пришли на юбилейный концерт, стали участниками незабываемого творческого вечера, где сошлись вместе прошлое и настоящее Дубровской музыкальной школы. Преподаватели и дети выступали на одной сцене; детский задор и многолетний опыт дополняли друг друга, создавая неповторимую атмосферу подлинного творческого праздника. Преподаватели школы сделали уникальный фильм, в котором богатая и разнообразная история Дубровской школы искусств была представлена самыми яркими и запоминающимся моментами. В концерте приняли участие все музыкальные классы школы, а также театральный и танцевальные коллективы. А необыкновенные художественные работы класса изобразительного искусства открыли и преподавателей, и учащихся с самых неожиданных сторон. Невозможно рассказать обо всех сюрпризах юбилейного концерта, но уверенно можно сказать: в сорок лет всё только начинается!



– Давайте всё-таки перейдём к выставке…

– Мы тесно сотрудничаем со Всеволожской детской библиотекой. У нас здесь в прошлом году уже была выставка. И вот теперь мы снова рады предоставленной нам возможности показать творчество наших художников жителям города. Мы, как художники, подготовили к юбилею школы выставку из наших фондов. А «изюминкой» этой экспозиции, безусловно, стали созданные детьми (нарисованные в полный рост!) узнаваемые фигуры любимых ими преподавателей школы. Причём дети сами выбирали «объекты» для творчества, надеясь порадовать их и «улыбнуться» вместе с ними. И что замечательно – ребятам удалось отразить в своих работах наиболее узнаваемые черты своих любимых преподавателей. И всё у нас получилось!



– Кто из ваших воспитанников особенно отличился, на ваш взгляд, в этом деле?

– Все дети талантливы! Выделить кого-то из них трудно. И всё-таки отмечу Марию Замятину, она из многодетной православной семьи. Девочка очень организованная, пунктуальная, ответственная и очень талантливая и в музыке, и в живописи. Аня Авраменко приехала к нам из Донецкой Народной Республики. Девочка добрая и отзывчивая, несмотря на то, что её семья и она сама бежали от войны. На её детскую ранимую душу пришлись недетские испытания. В школу она пошла с пяти лет, а читать начала с трёх. Ангелина Скрипка – умница и отличница. Живёт в Дубровке, но учится в общеобразовательной школе в микрорайоне Южный г. Всеволожска и при этом ещё не пропускает занятий в нашей художественной и музыкальной школах. Ангелина всегда идёт до конца, докапываясь до самой сути вещей. Я бы могла рассказывать о наших воспитанниках без конца, но скажу о самом, как я считаю, главном: мы – педагоги – очень любим наших детей, и они платят нам сторицей!



Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА