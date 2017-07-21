Молодёжно-подростковому клубу имени Александра Невского в августе исполняется шесть лет. Патриотическое воспитание по-прежнему остаётся главным направлением его деятельности, хотя, кроме начальной военной подготовки, дети и подростки с увлечением занимаются здесь, к примеру, музыкой. Из кружка игры на гитаре вырос клуб авторской песни «Трубадуры», руководит которым автор-исполнитель Валерий Егоров. Его ребята участвуют во многих мероприятиях, выступают на разных площадках. Этот «клуб в клубе» уже ведёт счёт полученным наградам. Кроме того, подростки занимаются в объединении страйкболом и военно-исторической реконструкцией, принимают участие в патриотических акциях. В начале мая здесь появилось еще одно направление – занятия с особенными детьми, которое представляется весьма перспективным.

Светлана Денисова, руководитель Молодёжно-подросткового клуба имени Александра Невского, рассказывает, как возникла эта идея:

– Мы обратили внимание на детей с особенностями развития, потому что с ними сейчас мало кто, к сожалению, занимается. У нас уже был опыт общения с ними: два года для таких детей у нас работала театральная студия, но потом она распалась по независящим от нас причинам. Вскоре родители обратились в клуб за помощью: ребятишек надо куда-то пристраивать, заниматься с ними, а во Всеволожске мало мест, где этих детей привечают. Да, дети очень сложные, им нужно много любви, много внимания, заботы. Мы стараемся им эту теплоту дать.

С особенными детьми работает педагог-психолог Александра Костенюк, она каждое утро занимается с ними оздоровительной гимнастикой. Дети приходят в клуб с большим удовольствием – им, как и всем остальным детям, необходимо общение. Родители очень довольны, тем более что уже наметились некоторые положительные результаты. На занятия они приходят вместе со своими детьми и узнают много нового и полезного для себя.

В основе оздоровительной гимнастики, которую педагог проводит с детьми, – восточная система ушу. Щадящие плавные движения, выполняемые ребятами, на самом деле достаточно действенны, поскольку опираются на многовековой опыт познания человеческого тела.

К особенным детям нужен и особый подход – они не с каждым идут на контакт, но преодоление этих трудностей Александра Костенюк считает немаловажным достижением своей методики. Дети постепенно раскрепощаются, перестают бояться – а это неплохой оздоровительный результат.

На днях в клубе состоялся мастер-класс под названием «Огонёк надежды», где, кроме обычной гимнастики, Александра Костенюк занималась с детьми и их родителями тканевой терапией, хорошо зарекомендовавшей себя методикой психологической разгрузки. Первое занятие прошло весело и интересно. Разноцветные куски ткани, разбросанные по полу, стали для участников этой психологической игры строительным материалом по выстраиванию отношений с окружающим миром.

Готовых рецептов психологического оздоровления особенных детей, наверное, имеется немало, но всё-таки любой педагог-психолог знает, что практика намного трудней теории, потому что каждый такой ребёнок живёт в своём собственном мире, в который пускает далеко не каждого человека. Добиться такого доверия – большая честь, и если дети в ходе совместных занятий смеются и с удовольствием общаются друг с другом и со взрослыми, – это уже успех.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА