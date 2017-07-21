В связи с остановкой котельной № 12, для проведения планового ремонта, горячее водоснабжение всех потребителей от котельной № 12 (мкр Сельхозтехникум) будет прекращено с 00.00 2 августа по 15 августа включительно.

С 09.00 2 августа по 17.00 15 августа в г. Всеволожске в мкр Сельхозтехникум будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 12, сообщает ОАО «Всеволожские тепловые сети». Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 12 необходимо до начала работ произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а при необходимости установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверхность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел. 28-410 и тел. 29-700.

К месту возможной аварии не подходить!