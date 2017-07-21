В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Тихоновича Севастьянова. Про этого лётчика есть много информации в Интернете, но, как выяснилось, она изобилует неточностями. В своем материале Людмила Однобокова даёт более точные сведения о раннем периоде жизни летчика. Они были собраны во время поездки на родину героя – в деревню Холм Лихославльского района Тверской области и в город Лихославль, где Алексей Севастьянов окончил среднюю школу. Во время поездки состоялась встреча с родным племянником легендарного лётчика. Подробности читайте в статье «Отчий дом Алексея Севастьянова» в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».