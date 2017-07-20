Эксклюзивно в газете «Всеволожские вести»

Завтра, 21 июля, в свет выходит очередной номер газеты «Всеволожские вести». Представляем вашему вниманию обзор эксклюзивных материалов, которые вы сможете прочитать только на страницах нашего издания.

В пятницу выйдет очередной выпуск нашей рубрики «Крим-факт». Читатели смогут погрузиться в мир криминальной хроники – ознакомиться с подробностями соседских разборок со стрельбой в деревне Канисты, подивиться нерадивости нетрезвых родителей и узнать подробности циничного похищения вибропогружателя со стоянки монтажно-эксплуатационного управления «Заневка». Также поклонников рубрики ожидает короткий рассказ о преступной любви 15-летней школьницы и узбекского гастарбайтера, информация о предсказуемой гибели электрика, пренебрегшего правилами техники безопасности, сведения о жестоком убийстве в деревне Новое Девяткино и кое-что еще.

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Материал Светланы Завадской «Этот бизнес завораживает и очаровывает» посвящен Дню работников торговли. Откровенный рассказ всеволожских предпринимательниц Марианны Шевченко и Марины Герасименко о становлении бизнеса, его рисках и подводных камнях привлечет внимание тех, кто, возможно, и сам собирается реализовать свои способности в сфере торговли. «Цветы – не просто бизнес, – считает Марианна Шевченко. – Со временем он превращается в образ жизни. Завораживает, очаровывает, берет в плен. Чем? Постоянный контакт с самым великолепным проявлением природы – цветами. Постоянное ощущение того, что приносишь в мир частицу красоты, даришь радость людям. Вид деятельности, наполненный эмоциями. Кто однажды окунулся в цветочный бизнес, расстается с ним только по форс-мажорным обстоятельствам».

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Носить на груди значок ГТО снова становится престижным. За золотой знак ГТО можно получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Учащимся старших классов нужно задуматься об этом уже сейчас, потому что с 1 июля начался новый Годовой отчётный период учебного года. Он будет продолжаться до 30 июня следующего года. Такое время даётся на то, чтобы сдать нормативы. Сейчас практически в каждом городе России и в каждом районе создан свой центр тестирования ВФСК «ГТО». Открыт такой центр и у нас во Всеволожске. Но центр тестирования Всеволожского района отличается от других центров Ленинградской области. В чём эти отличия и что нужно сделать в первую очередь, если вы хотите сдать нормы ГТО, читайте в статье Людмилы Однобоковой и Юлии Кургузкиной «ГТО во Всеволожском районе».

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По статистике, сегодня 20 миллионов работоспособных россиян заняты в теневой экономике. В гаражных кооперативах занимаются практически всем: шьют китайские пуховики, фасуют бразильский кофе и даже открывают кафе. Помочь вывести предпринимателей из тени помогут бизнес-инкубаторы. «У нас шаг за шагом «выращивают» будущих полноценных и легальных налогоплательщиков, – говорит руководитель Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Город Всеволожск» Ирина Кондратьева. – Сегодня во всеволожском бизнес-инкубаторе работает восемь предпринимателей. Отмечу, что первые три года для предпринимателей – рисковые. Бизнес-инкубатор берет на себя часть проблем». Сами предприниматели говорят, что бизнес – это игра, в которой максимум азарта и минимум правил. О том, как в этой ситуации выживают всеволожские бизнесмены, читайте в материале Ирэн Овсепян «Три года надо пережить».

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Автомобилистам мы расскажем о последних поправках в Правила дорожного движения. Заинтересованные читатели узнают о новых знаках особых предписаний, введенных в целях защиты окружающей среды от воздействия вредных выбросов автомобилей; о новых мерах повышения безопасности таких участников движения, как пешеходы и велосипедисты; о запрете «отстаиваться» где попало маршруткам и таксомоторам и многом другом.

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Обратите внимание на социологический опрос жителей нашего района, проведенном журналистами «Всеволожских вестей», на тему «Чего вы боитесь больше всего». Наши респонденты поделились своими страхами, в числе которых были опасения потерять работу, заболеть неизлечимой болезнью, впасть в бедность, встретить одинокую старость и даже страх потерять себя. Нашлись и те, кто уже устал бояться, и те, кто не боится вообще ничего. В общем и целом наши респонденты оказались оригинальнее, чем те, что участвовали в недавнем опросе ВЦИОМ.