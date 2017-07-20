Во Всеволожске завершен процесс создания добровольной народной дружины. Маршрут первого рейда, состоявшегося 20 июля, включал улицы Межевая, Александровская и Плоткина. Местные жители сразу обратили внимание на одетых в униформу дружинников и сопровождавшего их сотрудника полиции.

Во многих городских и сельских поселениях района добровольные народные дружины работают давно и весьма эффективно. Так, недавно дружина Заневского городского поселения была заслуженно признана одной из лучших в Ленинградской области. В ее активе не только пресечение множества фактов противоправных действий, но даже задержание преступника.

Основываясь на опыте коллег, всеволожская дружина была создана очень быстро. Инициатива принадлежала жителю Всеволожска, члену общественной организации «Боевое братство» Олегу Шутову. Идею активно поддержали Молодежный совет Всеволожского района и районная администрация. Решающей в данном вопросе стала позиция УМВД России по Всеволожскому району и лично его руководителя Александра Сухарикова. Ведь без слаженного взаимодействия с полицией работа дружинников не может быть эффективной.

Член штаба ДНД города Всеволожска Олег Шутов так прокомментировал итоги первого рейда:

– Конечно, ловить преступников и расследовать серьезные преступления – это дело полиции. Но я уверен, что работа добровольной народной дружины сможет существенно улучшить мнение жителей Всеволожска относительно охраны порядка и личной безопасности граждан. Один факт того, что улицы еще более активно патрулируются, должен снизить число фактов хулиганства и вандализма, административных правонарушений. Да и возвращаться вечерами домой будет спокойнее. Конечно, мы знаем самые неблагополучные места и будем включать их в свои маршруты.