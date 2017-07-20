Нелегальная свалка в районе Кудрово будет ликвидирована

Об этом было заявлено на состоявшемся совместном с администрацией Заневского городского поселения рейде активистов Народного фронта на свалку в промышленной зоне деревни Кудрово. Свалка на указанной территории существует уже более двадцати лет, еще с тех пор, когда относилась к категории земель сельхозназначения.

Как рассказали в ходе встречи представители администрации, в рамках муниципального земельного контроля административная комиссия неоднократно выезжала на место. В частности, по результатам проверки в октябре 2016 года за содействием чиновники обращались в Управление Росреестра по Ленинградской области, сообщает пресс-служба Заневского городского поселения. К решению вопроса администрация привлекала также региональный комитет государственного экологического надзора.

«К сожалению, такие свалки в нашем поселении не единичны. Но работа идет, и в данном конкретном случае мы добились необходимого результата – собственник обещает к концу лета вывезти весь мусор от жизнедеятельности прилегающих гаражей, и уже оградил участок забором», – отметил по итогам встречи глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев.

Стоит подчеркнуть, что такое обещание собственник пригаражной территории дал после того, как перевел указанный участок из категории сельхозназначения в промышленную. «Все логично. Пусть собственник теперь выполняет свои обязательства по уходу за вверенной ему территорией. Пока у нас нет оснований не доверять владельцу земли, но мы с общественностью в указанные сроки обязательно проверим, что сделано. В противном случае, если придется все-таки потратить бюджетные средства, будем взыскивать их уже в судебном порядке», – добавил глава.