На проходящем в городе Гимараеше (Португалия) шестидесятом чемпионате Европы по настольному теннису для юниоров и кадетов воспитанница Сиверской спортивной школы олимпийского резерва «Ника» Анастасия Колиш и подпорожец Максим Гребнев в составе сборной команды России завоевали золотые медали.

С 14 по 23 июля в Португалии проходит шестидесятый чемпионат Европы по настольному теннису для юниоров и кадетов 2017 STAG European Youth Table Tennis Championships. В этом году в нем принимают участие более 600 спортсменов. В соревнованиях встречаются лучшие спортсмены Старого Света. Всего за время турнира будет разыграно четыре комплекта медалей в командных соревнованиях и 10 в личных (одиночном и парных разрядах).

18 июля в финальной парной встрече воспитанник Подпорожской детско-юношеской спортивной школы Максим Гребнев и теннисист из Санкт-Петербурга Владимир Сидоренко обыграли французских спортсменов Дориана Чжэна и Биляля Хамаше со счетом 3:0, принеся России золотую медаль.

А 19 июля в ходе финальной встречи, на которой сборная России встречалась с командой Румынии, Анастасия Колиш сразилась с Адиной Дьякону, сильнейшей спортсменкой по рейтингу данных соревнований. И наша землячка одержала победу со счетом 3:2, продемонстрировала содержательный, современный стиль игры, тем самым вдохновила своих подруг по команде на победный порыв.