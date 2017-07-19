Во Всеволожске прошла вторая встреча дискуссионного клуба

Во вторник, 18 июля, состоялась вторая встреча дискуссионного клуба, развернувшего свою деятельность на территории школы № 5 города Всеволожска. Существует он в рамках недавно начавшего свою работу Молодежного медиацентра. На встречу с членами Молодежного совета района и представителями СМИ пришел депутат Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев.

Создание Молодежного медиацентра является инициативой главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского. На этот раз на встрече присутствовала его заместитель по социальному развитию Елена Фролова. Вместе с Саядом Исбаровичем она отвечала на вопросы собравшихся и активно участвовала в беседе.

У молодежи было много вопросов к представителям власти. Обсуждали и проблемы конкретных поселений, и проблемы молодежной политики, и многое другое.

Дискуссионный клуб еще совсем молод, но в его рамках уже удалось обсудить многое. В дальнейшем планируется не останавливаться на достигнутом и приглашать в гости чиновников, политиков, бизнесменов и представителей творческих профессий. Более подробно о встрече читайте в материале Екатерины Королевой ближайшем номере газеты.

Фото Антона ЛЯПИНА