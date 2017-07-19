В связи с предоставлением окон и плановыми перерывами в движении поездов в период с 23 по 31 июля на переезде Бернгардовка перегона Ржевка–Мельничный Ручей 12 км ПК8 будут производиться работы по капитальному ремонту переезда. 23–24 июля с 0.00 до 5.00 будет частично ограничено движение на железнодорожном переезде. 24–25 июля с 0.00 до 5.00, 26–27 июля с 0.00 до 5.00 и 30–31 июля с 0.00 до 5.00 движение для автотранспорта будет закрыто. Для проезда через железнодорожные пути в данное время пользуйтесь переездом Колтушский 15 км ПК10 на ст. Мельничный Ручей.