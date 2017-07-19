18 июля заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк представил в Избирательную комиссию Ленинградской области документы для выдвижения кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу № 112.

В ходе проведения предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатом от партии «Единая Россия», Сергей Яхнюк стал абсолютным лидером в Кингисеппском одномандатном избирательном округе, получив более 90% голосов.

Дополнительные выборы в Госдуму на этом округе проводятся в связи с тем, что победивший в сентябре 2016 года Сергей Нарышкин сложил мандат после назначения его на должность директора Службы внешней разведки Российской Федерации.

Вопрос о регистрации кандидата от партии «Единая Россия» будет рассмотрен на заседании Леноблизбиркома не позднее чем через 10 дней после представления документов на регистрацию.