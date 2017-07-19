Около одной тысячи старшеклассников займутся благоустройством городов и поселений Всеволожского района. Всего в Ленинградской области за летние каникулы будет трудоустроено около пяти тысяч школьников.

– Цель проекта – приобщение молодежи к благоустройству города, – объяснила куратор губернаторского трудового отряда, главный специалист по социальным вопросам, культуре, спорту, молодежной политике, торговле администрации Романовского сельского поселения Ирина Белова. – С каждым работником заключается трудовой договор, заводится трудовая книжка. Официально наша бригада была сформирована в начале июля. Ребята будут заниматься уборкой территорий от мусора, побелкой помещений, ремонтными работами и прополкой цветников.

Старшеклассники очень довольны, что в летнее время работают.

– Это лучше, чем сидеть с утра до ночи за компьютером, – говорит школьница Аня. – Я решила отдать заработанные деньги родителям. Если не возьмут, куплю всем подарки.

Как отмечают в администрации района, работа в трудовых лагерях пользуется популярностью среди старшеклассников. И обещают поощрить самых активных школьников, которые трудились для того, чтобы сделать Всеволожский район чище и уютнее.

Ирэн ОВСЕПЯН