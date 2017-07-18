Заплыв, заезд и забег в Токсово

15 июля возле озера Хепоярви состоялся IV Хепотриатлон. В нём участвовало более 300 человек. Смотреть на это зрелище очень увлекательно, в нём могут принимать участие только самые выносливые, и вдоль трассы набралось много зрителей.

Соревнования по кросс-кантри триатлону начались с берега озера. Все участники должны были одновременно прыгнуть в воду и проплыть круг по заливу Аунеланлахти озера Хепоярви. Им предлагалось две дистанции по желанию: длинная – 1 километр и короткая – 0,3 километра.

Выскочив на берег в районе биатлонного комплекса СКА, спортсмены должны были быстро сменить экипировку и пересесть на горные велосипеды. Предлагались, опять-таки на выбор, короткая и длинная дистанции. Те, кто считали, что им по силам длинная дистанция, преодолевали на велосипедах расстояние 27 километров. Остальные выбрали короткую дистанцию длиной 9 километров.

На финише участники соревнования слезали со своих велосипедов, вновь меняли экипировку, и начинался легкоатлетический этап соревнования. И в этом случае были две дистанции: длинная включала в себя бег на 9 километров, короткая – на 3 километра. Почти все призовые места среди мужчин и женщин заняли представители Санкт-Петербурга. Из наших земляков лучший результат на турнирной таблице – у Ивана Иноземцева из посёлка Токсово.

На следующий же день Токсово побежало. 16 июля состоялся XXI легкоатлетический пробег вокруг озера Хепоярви. В этом пробеге разрешалось принимать участие всем желающим, начиная с 13 лет. И таких набралось около 500 человек. Они побежали по лесным грунтовым дорогам. Трасса была не из лёгких. Протяжённость маршрута составила 16,8 километра. Вдоль трассы стояли пункты питания, работали волонтёры. А все призовые места заняли опять-таки петербуржцы.

Но на этом интересные спортивные события в Токсово не закончились. Спортивный клуб «Токсово» приготовил любителям спорта 12 августа мультигонку «Плыть-бежать», 19 августа – X юбилейный Токсовский веломарафон, 2 сентября – Хепо-полумарафон, 14 октября – Хепо-кросс-поход, и, наконец, 4 ноября – ночной полумарафон с фонарями. И всё это – вокруг живописного озера Хепоярви.

Людмила ОДНОБОКОВА