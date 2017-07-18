15 июля возле озера Хепоярви состоялся IV Хепотриатлон. В нём участвовало более 300 человек. Смотреть на это зрелище очень увлекательно, в нём могут принимать участие только самые выносливые, и вдоль трассы набралось много зрителей. Соревнования по кросс-кантри триатлону начались с берега озера. Все участники должны
Возрождение Коневского монастыря
Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые посетил остров Коневец год назад, 12 июля 2016 года. Тогда же по его поручению компания «Роснефть» во главе с Игорем Сечиным начала поддержку проводящихся здесь реставрационных работ.
6 августа 2016 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в возрождении Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря между нефтегазовой компанией «Роснефть», правительством Ленинградской области и Выборгской епархией. В текущем году реставрационные работы продолжались.
И вот 13 июля текущего года Владимир Путин вновь посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь.
Главу государства встретила братия монастыря во главе со священноархимандритом, епископом Выборгским и Приозерским Игнатием и духовенством епархии. Владимир Путин ознакомился с масштабными работами по реставрации комплекса Коневского монастыря и узнал о жизни обители. Подробности о визите Президента РФ на остров Коневец читайте в материале Владимира Шемшученко в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».