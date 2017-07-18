Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые посетил остров Коневец год назад, 12 июля 2016 года. Тогда же по его поручению компания «Роснефть» во главе с Игорем Сечиным начала поддержку проводящихся здесь реставрационных работ.

6 августа 2016 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в возрождении Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря между нефтегазовой компанией «Роснефть», правительством Ленинградской области и Выборгской епархией. В текущем году реставрационные работы продолжались.

И вот 13 июля текущего года Владимир Путин вновь посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь.

Главу государства встретила братия монастыря во главе со священноархимандритом, епископом Выборгским и Приозерским Игнатием и духовенством епархии. Владимир Путин ознакомился с масштабными работами по реставрации комплекса Коневского монастыря и узнал о жизни обители. Подробности о визите Президента РФ на остров Коневец читайте в материале Владимира Шемшученко в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».