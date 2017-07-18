В минувшее воскресенье, 16 июля, в поселке Рахья прошел увлекательный праздник для всей семьи. Мероприятие «Мой маленький дворик» развернулось во дворе, на детской площадке, возле музыкальной школы. Ведущие и веселые клоуны приглашали всех желающих присоединиться к празднику. С собой они привезли разноцветные шары, которыми украсили территорию. Создавать настроение помогала звучащая из колонок веселая музыка.

Уже не первый год в нашем районе реализуется социально-культурный проект «Мой маленький дворик». В его рамках команда артистов ездит по разным уголкам Всеволожского района, посещает поселения, дарит людям праздник и хорошее настроение. Мероприятия, как не сложно догадаться по названию, проходят во дворах, объединяя всех жителей от мала до велика.

Учредителем фестиваля является администрации Всеволожского района, организацию его осуществляет Культурно-досуговый центр «Южный». В этом году «Мой маленький дворик» приурочен к 90-летию со дня образования Ленинградской области и Году истории Ленинградской области. Проект ставит целью возрождение традиции проведения дворовых праздников, укрепление отношений между соседями.

Солистки ансамбля «Хохлома» исполнили всеми любимые песни, а клоун Марио удивил шоу с дрессированными животными. С собой на праздник он привез петуха, змею и маленького крокодильчика. Малыши пришли в восторг от такого зверинца. Все желающие могли потрогать петуха и змею.

Этот праздник смог собрать в одном месте представителей разных поколений. Мамы и папы, бабушки и дедушки не только привели сюда своих детей, но и сами смогли отлично отдохнуть и зарядиться позитивом.

Екатерина КОРОЛЕВА

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