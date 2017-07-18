После аномальной зимы, запомнившейся многократной переменой погоды от мороза до резкой оттепели, многие дороги города Всеволожска пришли в негодность и стали причиной вполне оправданного раздражения автомобилистов. Так называемый «ямочный» ремонт начался на всей территории города сразу же после установления благоприятной погоды и продолжается до сих пор. На некоторых участках дорог асфальтовое покрытие заменили полностью.

О реальной ситуации с ремонтом дорог во Всеволожске рассказывает первый заместитель главы администрации Всеволожского района Сергей Гармаш:

– В рамках областной программы финансирования на территории МО «Город Всеволожск» в конце июня завершен ремонт дорожного покрытия на ул. Магистральной. В данный момент в разгаре работа на улице Почтовой – от Христиновского проспекта до улицы Советской. За счет муниципального бюджета отремонтирован Всеволожский проспект со стороны микрорайона Южный, идет ремонт ул. Балашова на участке от Колтушского шоссе до Александровской улицы.

Кроме этого, нужно напомнить, что в самое ближайшее время начнутся работы в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» МО «Город Всеволожск». В эту программу вошли пять дворовых территорий и две общественные территории: на ул. Приютинской в районе домов 15 и 17, а также Юбилейная площадь. Объем финансирования – 82 миллиона рублей.

В августе-сентябре начнет работать программа благоустройства округов муниципальных депутатов. Объем программы – 10 миллионов рублей.