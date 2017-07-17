22 июля в 12.00 на стадионе Агропромышленного техникума состоится традиционный Кубок города Всеволожска по футболу. А на следующий день, 23 июля, здесь же и в то же время пройдет турнир по волейболу.

Соревнования организованы при поддержке администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и региональной общественной организации «Центр общественных инициатив «Игра». Организатором состязаний выступил депутат ЗакСа Ленобласти А.В. Матвеев, спонсор соревнований – ООО «Гарантъ».

Подать заявку на участие можно по телефону: +7-952-246-59-09, по e-mail: nkoigra@gmail.com или через группу: https://vk.com/nkoigra.