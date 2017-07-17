Команда Всеволожского района завоевала бронзовую награду областного туристического слёта. Традиционный турслёт Ленобласти проходил с 13 по 16 июля на площадке базы отдыха «Лена» в Лосево Приозерского района. В этом году в туристических соревнованиях участвовали команды 14 районов нашего региона. Основу районной сборной под названием «Всеволожская
«Всеволожская общага» завоевала бронзу на областном турслете
Команда Всеволожского района завоевала бронзовую награду областного туристического слёта. Традиционный турслёт Ленобласти проходил с 13 по 16 июля на площадке базы отдыха «Лена» в Лосево Приозерского района. В этом году в туристических соревнованиях участвовали команды 14 районов нашего региона.
Основу районной сборной под названием «Всеволожская общага» составили кузьмоловчане. Также в команду вошли представители Осельков и Лесколово. Возглавил «Общагу» Антон Теребилов. Право сформировать костяк сборной Всеволожского района было предоставлено кузьмоловчанам – победителям районного турслёта. Напомним, что XIII турслёт молодёжных объединений Всеволожского района прошёл с 30 июня по 2 июля в деревне Коккорево на Ладожском озере.
Программа соревнований областного слёта включала в себя перетягивание каната, полосу препятствий, верёвочный лабиринт, спортивное ориентирование, стрельбу, водную эстафету и водный мяч, жим гири, скалодром, дисциплину «висячие сады». Также участники слёта представляли на суд организаторов «визитную карточку» – представление о команде и боролись в номинациях «Лучший обед» и «Лучший бивак».
«Команда отработала отлично, как будто всю жизнь вместе жили, несмотря на то, что мы из разных муниципалитетов, – поделилась участница слёта, руководитель Молодёжного совета при администрации Кузьмоловского поселения Анастасия Зенкина. – Даже судьи отметили слаженность наших действий, говорили, что мы – самые весёлые и дружные».
Сборная района сумела взять два третьих места в перетягивании каната и в водном мяче. В четырёх дисциплинах у «Всеволожской общаги» вторые места – это «серебро» в ориентировании, «Висячих садах», стрельбе и «Лучший обед». В общекомандном зачёте сборная Всеволожского района вошла в тройку лидеров, завоевав «бронзу» областного турслёта.
Виталий КУСОВ