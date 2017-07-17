«Всеволожская общага» завоевала бронзу на областном турслете

Команда Всеволожского района завоевала бронзовую награду областного туристического слёта. Традиционный турслёт Ленобласти проходил с 13 по 16 июля на площадке базы отдыха «Лена» в Лосево Приозерского района. В этом году в туристических соревнованиях участвовали команды 14 районов нашего региона.

Основу районной сборной под названием «Всеволожская общага» составили кузьмоловчане. Также в команду вошли представители Осельков и Лесколово. Возглавил «Общагу» Антон Теребилов. Право сформировать костяк сборной Всеволожского района было предоставлено кузьмоловчанам – победителям районного турслёта. Напомним, что XIII турслёт молодёжных объединений Всеволожского района прошёл с 30 июня по 2 июля в деревне Коккорево на Ладожском озере.

Программа соревнований областного слёта включала в себя перетягивание каната, полосу препятствий, верёвочный лабиринт, спортивное ориентирование, стрельбу, водную эстафету и водный мяч, жим гири, скалодром, дисциплину «висячие сады». Также участники слёта представляли на суд организаторов «визитную карточку» – представление о команде и боролись в номинациях «Лучший обед» и «Лучший бивак».

«Команда отработала отлично, как будто всю жизнь вместе жили, несмотря на то, что мы из разных муниципалитетов, – поделилась участница слёта, руководитель Молодёжного совета при администрации Кузьмоловского поселения Анастасия Зенкина. – Даже судьи отметили слаженность наших действий, говорили, что мы – самые весёлые и дружные».

Сборная района сумела взять два третьих места в перетягивании каната и в водном мяче. В четырёх дисциплинах у «Всеволожской общаги» вторые места – это «серебро» в ориентировании, «Висячих садах», стрельбе и «Лучший обед». В общекомандном зачёте сборная Всеволожского района вошла в тройку лидеров, завоевав «бронзу» областного турслёта.

Виталий КУСОВ