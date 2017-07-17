В нашем районе в самом разгаре полевые работы. Идет активная заготовка кормов. Корреспонденты «Всеволожских вестей» побывали в сельскохозяйственном кооперативе «Пригородный», где увидели много интересного.

В последнее время много говорят о том, что сельское хозяйство – мотор экономического роста и образец невиданной продуктивности. А Ленинградская область бодро рапортует о высоких достижениях. Показатели обнадеживают. Но, как ни крути, в 47-м регионе фермерское дело – рискованное.

Между тем совхоз «Пригородный» идет в ногу со временем и находится в тренде всех последних событий. В этом передовом хозяйстве ежегодно производится порядка 8 973,8 тонны молока. На полях пасется более 3 тысяч голов крупного рогатого скота. Буренок в совхозе на голодном пайке не держат. В первую очередь благодаря этому получают от каждой в среднем по 26 литров молока ежедневно.

За коллективное хозяйство держатся прежде всего потому, что доверяют своему бессменному руководителю – Испандару Чичояну, интервью с которым читайте в следующем номере газеты.

Фото Антона ЛЯПИНА