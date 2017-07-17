В субботу, 15 июля, в поселке Романовка на центральной площади прошел традиционный молодежный фестиваль «Тандем». Девиз мероприятия «Жизнь – нечто большее». Его организаторами выступили администрации Всеволожского района и Романовского сельского поселения.

Фестиваль призван стать местом встречи активной и позитивной молодежи. Он посвящен здоровому образу жизни. На мероприятии присутствовали активисты общественного движения «За мир без наркотиков», которые раздавали всем желающим информационные брошюры о вреде наркотических веществ. А музыкальная группа «Точка опоры», представлявшая фонд помощи алко- и наркозависимым «Освобождение», исполнила свои песни.

Для гостей мероприятия были организованы настольные игры, также они могли поиграть в настольный теннис и уличный баскетбол, принять участие в эстафете в бампербольных шарах. Можно было сдать старые батарейки, а взамен получить сладости. В этот день сюда приехала амбулатория Всеволожской КМБ. Все желающие могли бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ, провести диагностику уровня глюкозы и холестерина в крови, провести пульсоксиметрию. Гостей праздника развлекали зажигательной музыкой и выступлениями артистов.

Екатерина КОРОЛЕВА

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