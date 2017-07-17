16 июля после Божественной Литургии по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия в присутствии верующих состоялось воздвижение купола и креста на самый крупный из строящихся в Ленинградской области храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в Кудрово. Храм Выборгской епархии Русской Православной Церкви возводится с
Полиция предупреждает: орудуют угонщики
Как сообщает УМВД по Всеволожскому району, на территории района отмечается рост угона транспортных средств.
Полиция просит сообщать в органы внутренних дел сведения об обнаружении бесхозного автотранспорта, не эксплуатируемого длительное время. Кроме того, правоохранители обращают внимание граждан на выбор места парковки автотранспортного средства, необходимость отдавать предпочтение автостоянкам, где осуществляется пропускной режим и охрана территории, по возможности использовать современные устройства противоугонных систем.
Телефоны для связи: дежурная часть УМВД – 8 (813-70) 42-919, дежурная часть 128 отдела полиции УМВД – 8 (813-70) 42-918.