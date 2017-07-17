Как сообщает УМВД по Всеволожскому району, на территории района отмечается рост угона транспортных средств.

Полиция просит сообщать в органы внутренних дел сведения об обнаружении бесхозного автотранспорта, не эксплуатируемого длительное время. Кроме того, правоохранители обращают внимание граждан на выбор места парковки автотранспортного средства, необходимость отдавать предпочтение автостоянкам, где осуществляется пропускной режим и охрана территории, по возможности использовать современные устройства противоугонных систем.

Телефоны для связи: дежурная часть УМВД – 8 (813-70) 42-919, дежурная часть 128 отдела полиции УМВД – 8 (813-70) 42-918.