Команда Всеволожского района завоевала бронзовую награду областного туристического слёта. Традиционный турслёт Ленобласти проходил с 13 по 16 июля на площадке базы отдыха «Лена» в Лосево Приозерского района. В этом году в туристических соревнованиях участвовали команды 14 районов нашего региона. Основу районной сборной под названием «Всеволожская
Дорожники убрали за садоводами Ленобласти тысячи кубометров мусора
Несанкционированные свалки бытового мусора были убраны на семи тысячах километрах региональных дорог – это большая часть всей сети автодорог регионального значения, общая протяженность которой в 47-м регионе составляет порядка 10 тысяч километров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
По поручению губернатора комитет по дорожному хозяйству организовал проведение субботников силами коллективов районных ремонтно-строительных и эксплуатационных управлений. Больше всего мусора вывезли из полос отвода дорог в Выборгском, Ломоносовском и Всеволожском районах. Общий объём утилизированных отходов составил почти 13 тысяч кубометров. Часть свалок была выявлена и ликвидирована благодаря сообщениям граждан на портале «Народная экспертиза».
«Работа по уборке должна быть поставлена на регулярную основу. Особенно это важно в период дачного сезона, когда в выходные дни садоводства принимают большое количество гостей», – подчеркнул глава региона.