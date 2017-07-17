По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко дорожники провели несколько субботников на региональных трассах и очистили обочины от мусора, оставленного несознательными гражданами. В лидерах антирейтинга самых замусоренных дорог оказался Всеволожский район.

Несанкционированные свалки бытового мусора были убраны на семи тысячах километрах региональных дорог – это большая часть всей сети автодорог регионального значения, общая протяженность которой в 47-м регионе составляет порядка 10 тысяч километров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

По поручению губернатора комитет по дорожному хозяйству организовал проведение субботников силами коллективов районных ремонтно-строительных и эксплуатационных управлений. Больше всего мусора вывезли из полос отвода дорог в Выборгском, Ломоносовском и Всеволожском районах. Общий объём утилизированных отходов составил почти 13 тысяч кубометров. Часть свалок была выявлена и ликвидирована благодаря сообщениям граждан на портале «Народная экспертиза».

«Работа по уборке должна быть поставлена на регулярную основу. Особенно это важно в период дачного сезона, когда в выходные дни садоводства принимают большое количество гостей», – подчеркнул глава региона.