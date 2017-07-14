Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по работе детских оздоровительных лагерей

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области запустило «горячую линию» по вопросам организации детского отдыха и оздоровления детей, которая будет работать в течение всей летней оздоровительной кампании 2017 года.

Тематическое консультирование родителей и организаторов детского отдыха проведут специалисты Центрального аппарата Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области». Телефоны «горячей линии» Управления – (812) 365-47-05, (812) 365-35-91, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» – (812) 448-05-46, (812) 448-05-11. Звонки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00).