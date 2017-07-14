В ближайшие недели жителям Всеволожска нужно быть готовыми к ограничениям подачи питьевой и горячей воды в связи с профилактическими и ремонтными работами, сообщает ОАО «Всеволожские тепловые сети».

В связи с выполнением неотложных работ по аварийному ремонту запорной арматуры на водоводе Ду-500 мм и Ду-400 мм по адресу: ул. Дорожная 19 июля с 09.00 до 16.00 будет прекращена подача хоз. питьевой воды с ВОС на г. Всеволожск (мкр Котово Поле, мкр Бернгардовка, мкр Мельничный Ручей, мкр Южный), кроме следующих абонентов: ул. Шишканя (мкр ВСХТ), ул. Шинников («Хаккапелиитта Виладж»), проезд Березовая роща (BONAVA), жилой комплекс «Мелодия».

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Кроме того, в связи с остановкой котельной № 17 (Промзона «Кирпичный завод»), для проведения планового ремонта, горячее водоснабжение всех потребителей от котельной № 17 (предприятия в Промзоне «Кирпичный завод» и мкр Южный) будет прекращено с 18 июля по 31 июля.

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18 июля в Промзоне «Кирпичный завод» с 09.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей от котельной №17.

Гидравлические испытания тепловых сетей 1-й и 2-й очереди мкр Южный будут проводиться 20 июля и 21 июля с 9.00 до 17.00.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 17 и ЦТП «Южный» необходимо до начала работ произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а при необходимости установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверхность, сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел. 28-410 и 29-700.

К месту возможной аварии не подходить!