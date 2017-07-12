15 июля в поселке Романовка, на центральной площади, пройдет ежегодный молодежный фестиваль «Тандем! Жизнь – нечто большее!», посвященный здоровому образу жизни.

Гостям предлагают принять участие в битве красками, поиграть в настольные игры и Мега дженгу, принять участие в соревнованиях по стритболу и эстафетах в бампербольных шарах! А также пришедших ждут настольный теннис, паркур, экстрим, армрестлинг, зажигательные творческие выступления и многое другое!

Участники мероприятия смогут проконсультироваться с медицинскими работниками, провести пульсоксиметрию, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, экспресс-диагностику глюкозы и холестерина, а курящие смогут оценить степень табачной зависимости!

Регистрация команд на участие в стритболе: 15 июля, с 14.30 до 15.00. Предварительную заявку необходимо направить на электронную почту: molod_ezh@mail.ru до 14 июля.

Начало мероприятия в 15.00. Вход свободный.