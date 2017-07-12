Техники-биологи Всеволожского района знают подход к коровам

В минувшую пятницу лучшим техникам-биологам Всеволожского района представилась возможность продемонстрировать свои профессиональные навыки и обменяться опытом в рамках конкурса по искусственному осеменению коров.

Конкурс, проводившийся в животноводческом комплексе ЗАО «Племенной завод «Приневское», собрал участников из четырех передовых районных хозяйств – ООО «Племзавод «Бугры», СПК «Пригородный», АО «Совхоз «Всеволожский» и, конечно, из самого «Приневского».

На всех этапах конкурса профессионального мастерства за качество выполненной работы участнику выставлялись баллы. Помимо работы в лаборатории, теоретических знаний и собственно самого процесса осеменения специально отобранных коров, оценивались результаты практической работы техников-биологов в течение года (производственные показатели). Обязательным являлись и последовательность проведения работ, и культура их выполнения.

Проще говоря, техник-биолог должен вовремя выявить «охоту» – подходящее время для осеменения, подготовить к процедуре биологический материал и само животное.

Все участники показали высокий уровень профессиональной подготовки и соблюдения технологических приемов в таком деликатном деле, как искусственное осеменение коров. Лучший результат показал техник-биолог ЗАО «Племенной завод «Приневское» Мефтяли Джабраилов. В сельском хозяйстве он трудится уже 19 лет, постоянно принимает участие в конкурсах профессионального мастерства и побывал на всех ступенях пьедестала почета. Победителем конкурса он стал во второй раз.

Второе место заняла Елена Кондратьева также из «Приневского», третьей стала Тамара Хайрова из ООО «Племзавод «Бугры».

Победителям было предоставлено право опустить флаг и закрыть конкурс.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА