Союз садоводов изучает опыт раздельного сбора мусора

В минувшую пятницу на базе СНТ «Защита» председатели Союзов садоводов муниципальных образований Ленинградской области собрались вместе, чтобы обсудить наиболее важные вопросы, касающиеся развития садоводств в муниципальных районах.

Центральной темой повестки дня стал вопрос раздельного сбора мусора, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района. И площадка для проведения встречи была выбрана не случайно. СНТ «Защита» в данном случае выступило образцом с правильным и передовым подходом к решению проблемы сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Посмотреть и обсудить принципы организации коммунально-хозяйственной деятельности садоводства приехали заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти – начальник департамента координации целевых программ, пищевой перерабатывающей промышленности и рыночной инфраструктуры Александр Варенов, представитель комитета государственного экологического надзора Ленобласти Анна Рябоконь, начальник сектора по развитию садоводства и огородничества комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Елена Тихомирова. Наш район представлял заместитель главы районной администрации по общим вопросам Сергей Пирютков.

Совещание началось с экскурсии по территории садоводства, которую для собравшихся провел заместитель председателя Совета Союза садоводов Всеволожского района Сергей Атаманчук. Он показал новую площадку, где установлены современные контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых и коммунальных отходов разных фракций.

Присутствующие сразу же отметили отличия от контейнерных площадок, использовавшихся для сбора смешанных отходов и которые на сегодняшний день можно считать устаревающими. Это не только визуальная разница, но и конкретные цифры.

Так, за четыре месяца текущего года в садоводстве три из шести площадок стали площадками раздельного сбора мусора. В ближайших планах – обеспечить современными контейнерными площадками всю территорию садоводства. Преимущества такого подхода к вопросу вывоза и утилизации мусора видны уже сейчас. Контейнеры приобретаются в собственность садоводства, но отходы вывозятся бесплатно – затраты на приобретение мусорных контейнеров быстро окупаются. Экономия садоводов по статье расходов «вывоз мусора» сейчас составляет около 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом времени в прошлом году. Эти средства члены СНТ тратят на благоустройство. Не стоит забывать и о том, что основная часть продуктов проходит вторичную переработку, а это – существенный вклад в экологию.

Кроме того, представители Союза садоводов в рамках совещания получили консультацию юриста, которая разъяснила положения действующего законодательства, регулирующего деятельность садоводческих объединений. О порядке получения государственной субсидии на развитие садоводств рассказала Елена Тихомирова. Но не только государство оказывает меры поддержки садоводам. Администрацией Всеволожского района предусмотрены средства для софинансирования приобретения контейнеров для раздельного сбора мусора в садоводства, расположенные на его территории.