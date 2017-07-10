«Караван дружбы» объединяет народы

Представители областной и местной власти, религиозных, национальных объединений возложили цветы к памятнику воинской славы в микрорайоне Южный. Мероприятие состоялось в рамках акции «Караван дружбы», которая уже несколько лет подряд объединяет разные народы и способствует укреплению межнационального сотрудничества Ленинградской области.

Акция, которая проводится при активном участии областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, стартовала во Всеволожском районе у мемориала «Цветок жизни» в апреле 2016 года. После «Караван дружбы» побывал в Выборге, Гатчине, Кингисеппе, Тихвине. В этом году его участники посетят также Кировск, Ломоносов, Волхов. Не так давно проект был отмечен в Москве, а инициатор акции глава МО «Щегловское сельское поселение», президент общественной организации «Совет по межнациональному сотрудничеству» Юрий Паламарчук занял третье место во Всероссийском конкурсе «Лидер-2016».

– «Караван дружбы» направлен на укрепление мира между народами, развитие толерантности у подрастающего поколения, пропаганду позитивного исторического опыта существования, – отметил Юрий Паламарчук.

По словам Юрия Паламарчука, сегодня во Всеволожском районе ведется активная работа, направленная на межнациональное взаимодействие. Нашим землякам патриотизма и инициативности не занимать.

После возложения цветов к мемориалу состоялась рабочая встреча с представителями национальных и религиозных общественных организаций Ленинградской области и Санкт-Петербурга. На ней обсуждались вопросы укрепления межнационального сотрудничества. В частности, было отмечено, что необходимо расширить и без того широкую географию «Каравана дружбы» и двинуться в сторону прибалтийских стран. После дискуссии участники мероприятия отправились на товарищеский матч по мини-футболу между представителями «Каравана дружбы» и журналистами.

Ирэн ОВСЕПЯН

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