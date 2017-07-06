Совсем скоро на территории Всеволожска начнется большое и долгожданное для многих автомобилистов строительство. Речь идет о возведении виадука через железнодорожный переезд, преодолеть который должен каждый, кто желает попасть из Всеволожска в микрорайон Южный и в обратном направлении.

Чтобы обеспечить комфортные условия передвижения для жителей и гостей Всеволожского района на время строительства, руководители Всеволожской районной администрации решили выехать «в поле» и на месте оценить ситуацию и возможные пути решения вопроса, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

Одним из самых удобных маршрутов временной организации автомобильного движения в обход железнодорожного переезда для многих представляется дорога, являющаяся продолжением улицы Лиственной и ведущая на Ржевский аэродром. Именно ее и осмотрели глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и его первый заместитель Сергей Гармаш.

В ходе объезда к ним присоединились представители компании «Группа ЛСР» и руководитель компании «Гарантъ» Дмитрий Альхов. Прямо на месте Андрей Александрович и Сергей Алексеевич решили провести рабочее совещание, в ходе которого обсуждались конкретные меры по приведению дороги в нормативное состояние.

Андрей Низовский оценил активность граждан, которые и подсказали идею организации временного проезда по данной территории. Основной и приоритетной задачей глава администрации видит обеспечение комфорта и транспортной доступности жителей Всеволожска к месту работы и месту жительства. Для этого потребуется урегулировать и решить множество вопросов: о возможности использования бюджетных средств на организацию временной дороги; об организации водоотведения, так как дорога окружена болотами; кроме того, территорию дороги пересекают нефте- и газопроводы.

Отдельно стоит вопрос обеспечения безопасности движения по этой дороге.

Свой комментарий по поводу устройства временного объезда дал и первый заместитель главы администрации Всеволожского района Сергей Гармаш. Он оценил данный проект как вполне эффективный с точки зрения решения проблемы транспортной доступности для жителей на время строительства виадука.

Андрей Александрович отметил готовность застройщиков «Гарантъ» и «Группа ЛСР» оказать содействие администрации в организации временного проезда и поблагодарил компанию «Группа ЛСР», с которой удалось достичь договоренностей по использованию этой дороги, учитывая, что значительная ее часть проходит по их частной территории.

Руководством администрации района были названы и сроки реализации проекта. Уже к августу должны быть приняты принципиальные решения, а начало строительства намечено на текущий год.

Обсуждались и перспективы дальнейшего использования этой дороги. После завершения строительства виадука и организации альтернативного проезда в Южный, предусмотренного проектом планировки территории, эта дорога будет благоустроена. На ней планируется организовать зоны отдыха, велосипедные дорожки, зоны для прогулок. Основная четырехполосная дорога будет пролегать справа от аэропорта «Ржевка», эта транспортная схема уже согласована контролирующими органами.

Обсуждая тему дорожной инфраструктуры, коснулись и вопроса транспортной системы микрорайона Южный. Дмитрий Альхов рассказал о ходе строительства улицы Крымской до пересечения с улицей Доктора Сотникова. Не может не радовать новость о том, что в этом году по Крымской улице с организованным на ней четырехполосным движением уже поедут первые автомобили.

Фото Антона ЛЯПИНА