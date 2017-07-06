На участке от съезда с проспекта Косыгина до развязки с кольцевой автодорогой полностью выполнены работы по укладке нового асфальтобетонного полотна. На объекте осталось заменить пришедшие в негодность ограждения, установить дорожные знаки и нанести разметку, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. Ремонт не доставил существенных неудобств
На комфорт всеволожцев выделено 82 миллиона рублей
Город Всеволожск станет лучше. То есть краше, комфортнее, удобнее для его жителей. На реализацию программы по формированию комфортной городской среды выделено 82 миллиона 433 тысячи рублей.
Согласно постановлению о реализации программы, которое 31 мая выпустила администрация города Всеволожска, месяц отводился на обсуждение объектов, которые уже в этом году должны решительно преобразиться. Жители города активно голосовали за предложенные проекты в социальных сетях, а также заполняли анкеты, знакомясь с проектами, размещенными на информационных стендах в здании городской администрации, МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» и КДЦ «Южный».
В День России, 12 июня, принять участие в анкетировании можно было на Юбилейной площади, где располагался специально предназначенный для этого павильон. Более тысячи жителей города внесли свои предложения и высказали пожелания по благоустройству. Также проводились собрания, организованные управляющими компаниями домов, которые потенциально могли войти в программу. Конечно, не остались в стороне от этого важного проекта и всеволожские депутаты – практически все они проводили встречи с жителями на своих округах, чтобы донести мнение жителей до комиссии, которая в конце июня и определила объекты муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды территории МО «Город Всеволожск» на 2017 год».
«Те объекты, которые по объективным причинам не вошли в программу, но вызвали живое обсуждение и одобрение у жителей, мы не отвергаем. Программа рассчитана на четыре года, и мы надеемся, что сможем воплотить все идеи в реальность!» – сказал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.
Да, действительно, постановление о старте реализации программы благоустройства было выпущено администрацией города Всеволожска, а воплощать его в жизнь будет уже администрация района, так как за истекший период основная часть полномочий администрации города Всеволожска была передана на районный уровень. Какие решения приняла комиссия, выбиравшая адреса дворовых территорий и общественных пространств, рассказал Сергей Алексеевич Гармаш – первый заместитель главы районной администрации – именно так теперь называется его новая должность:
– Благоустройство дворовых территорий будет производиться по адресам: ул. Комсомола, д. 7–11, ул. Связи, д. 1, 3 и на Первомайском проспекте, д. 1-3, а также по адресу: ул. Советская, д. 68–78. Будет благоустроен проезд от улицы Заводской. Благоустройство общественных пространств будет проводиться на ул. Приютинской, д. 15, 17, на ул. Ленинградской, д. 3 и, что самое примечательное, – на Юбилейной площади, в самом центре нашего города.
Андрей Александрович добавляет:
– Действительно, изначально планировалось превратить старые железнодорожные пути, проходящие вдоль Дороги жизни, в велосипедную дорожку и пешеходную зону, где было бы установлено освещение, устроены места для отдыха, но в этом году реализовать проект невозможно чисто технически. Нужно провести обследование существующего там старого железнодорожного моста, определить правовой статус этого и иных объектов. Многие жители проголосовали за этот проект, и мы его, конечно, реализуем. Постараемся решить все организационные вопросы и найти финансирование уже в будущем году. Я считаю, что Юбилейная площадь – достойная замена. Там давно пора поменять сцену и благоустроить прилегающую территорию. Ведь именно Юбилейная площадь – это место, где проводятся не только самые важные городские и районные праздники, но и мероприятия областного масштаба. Юбилейная площадь – визитная карточка города!
Передача большинства полномочий районной администрации на уровень района – один из финальных этапов муниципальной реформы, проходящей в Ленинградской области по инициативе губернатора. В случае с городом Всеволожском это обещает эффект синергии: как по части финансирования, так и сроков реализации наиболее значимых социальных проектов. 80 миллионов, которые уже в этом году пойдут на благоустройство города, – знаковый проект.
Федор БОБРОВ
Фото Антона ЛЯПИНА