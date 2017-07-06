Город Всеволожск станет лучше. То есть краше, комфортнее, удобнее для его жителей. На реализацию программы по формированию комфортной городской среды выделено 82 миллиона 433 тысячи рублей.

Согласно постановлению о реализации программы, которое 31 мая выпустила администрация города Всеволожска, месяц отводился на обсуждение объектов, которые уже в этом году должны решительно преобразиться. Жители города активно голосовали за предложенные проекты в социальных сетях, а также заполняли анкеты, знакомясь с проектами, размещенными на информационных стендах в здании городской администрации, МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» и КДЦ «Южный».

В День России, 12 июня, принять участие в анкетировании можно было на Юбилейной площади, где располагался специально предназначенный для этого павильон. Более тысячи жителей города внесли свои предложения и высказали пожелания по благоустройству. Также проводились собрания, организованные управляющими компаниями домов, которые потенциально могли войти в программу. Конечно, не остались в стороне от этого важного проекта и всеволожские депутаты – практически все они проводили встречи с жителями на своих округах, чтобы донести мнение жителей до комиссии, которая в конце июня и определила объекты муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды территории МО «Город Всеволожск» на 2017 год».

«Те объекты, которые по объективным причинам не вошли в программу, но вызвали живое обсуждение и одобрение у жителей, мы не отвергаем. Программа рассчитана на четыре года, и мы надеемся, что сможем воплотить все идеи в реальность!» – сказал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Да, действительно, постановление о старте реализации программы благоустройства было выпущено администрацией города Всеволожска, а воплощать его в жизнь будет уже администрация района, так как за истекший период основная часть полномочий администрации города Всеволожска была передана на районный уровень. Какие решения приняла комиссия, выбиравшая адреса дворовых территорий и общественных пространств, рассказал Сергей Алексеевич Гармаш – первый заместитель главы районной администрации – именно так теперь называется его новая должность:

– Благоустройство дворовых территорий будет производиться по адресам: ул. Комсомола, д. 7–11, ул. Связи, д. 1, 3 и на Первомайском проспекте, д. 1-3, а также по адресу: ул. Советская, д. 68–78. Будет благоустроен проезд от улицы Заводской. Благоустройство общественных пространств будет проводиться на ул. Приютинской, д. 15, 17, на ул. Ленинградской, д. 3 и, что самое примечательное, – на Юбилейной площади, в самом центре нашего города.

Андрей Александрович добавляет:

– Действительно, изначально планировалось превратить старые железнодорожные пути, проходящие вдоль Дороги жизни, в велосипедную дорожку и пешеходную зону, где было бы установлено освещение, устроены места для отдыха, но в этом году реализовать проект невозможно чисто технически. Нужно провести обследование существующего там старого железнодорожного моста, определить правовой статус этого и иных объектов. Многие жители проголосовали за этот проект, и мы его, конечно, реализуем. Постараемся решить все организационные вопросы и найти финансирование уже в будущем году. Я считаю, что Юбилейная площадь – достойная замена. Там давно пора поменять сцену и благоустроить прилегающую территорию. Ведь именно Юбилейная площадь – это место, где проводятся не только самые важные городские и районные праздники, но и мероприятия областного масштаба. Юбилейная площадь – визитная карточка города!

Передача большинства полномочий районной администрации на уровень района – один из финальных этапов муниципальной реформы, проходящей в Ленинградской области по инициативе губернатора. В случае с городом Всеволожском это обещает эффект синергии: как по части финансирования, так и сроков реализации наиболее значимых социальных проектов. 80 миллионов, которые уже в этом году пойдут на благоустройство города, – знаковый проект.

Федор БОБРОВ

Фото Антона ЛЯПИНА

