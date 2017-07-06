Колтушское шоссе в районе пересечения с КАД обновили

На участке от съезда с проспекта Косыгина до развязки с кольцевой автодорогой полностью выполнены работы по укладке нового асфальтобетонного полотна.

На объекте осталось заменить пришедшие в негодность ограждения, установить дорожные знаки и нанести разметку, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. Ремонт не доставил существенных неудобств автомобилистам: обновление покрытия велось практически без ограничения движения.

Полностью дорожные работы на объекте будут завершены до 20 июля. Сейчас свойства нового полотна проверяет дорожная лаборатория заказчика ремонта – ГКУ «Ленавтодор». Специалисты берут пробы асфальта, качественные характеристики которых будут исследованы при помощи специального оборудования.

Колтушское шоссе является одной из основных транспортных артерий, соединяющих Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Среднегодовая интенсивность движения машин на отремонтированном участке составляет 85 тысяч автомобилей в сутки.