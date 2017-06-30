Престиж армии растёт. По данным ВЦИОМ, профессия военного на втором месте по привлекательности в России. Исключением не стал и Всеволожский район, где сейчас идёт призывная кампания.

С раннего утра в отделе военного комиссариата Ленинградской области по городу Всеволожску и Всеволожскому району многолюдно. Молодые парни с папками в руках занимают очередь у кабинета. Некоторые пришли с «группой поддержки»: родителями, жёнами, сёстрами. Тем временем строгие врачи в белоснежных халатах ведут медицинское освидетельствование. Для этих ребят всё зависит от сухой формулировки – «годен» или «не годен». Мы попали на приём к врачу Галине Лариной, которая руководит работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву.

– Направление на медицинские анализы получили? – спрашивает врач.

– Пока нет, – следует ответ новобранца.

– Тогда марш в поликлинику. Как только сдадите все анализы, сразу к нам. Здесь вас проверят и напишут заключение.

Дел, как всегда, много. В среднем в военкомат ежедневно приходят до 70 ребят. Пока Галина Васильевна ведёт приём, разговорились с врачом-терапевтом Николаем Кислым.

– Сегодня много говорят о том, что школу полностью здоровыми оканчивают только 4 процента детей, – говорит Николай Павлович. – Поэтому проблем со здоровьем призывников хватает. Как и во всех других военкоматах, некоторые ребята получают отсрочку на лечение при первичной постановке на воинский учёт из-за нарушения питания. Это называется гипотрофия.

– Наша задача провести тщательное обследование, – присоединяется к разговору Галина Васильевна. – Это значит, определить, кто болен, а кто лукавит. Среди призывников все больше ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Большинство проблем нынешнего поколения от малоподвижного образа жизни. Сегодняшняя молодёжь привыкла сидеть за компьютерами, отсюда слабое зрение. Кроме того, ребята, выросшие на газировке и фаст-фуде, крепким здоровьем не отличаются. Вот и получается, что призывников отправляют в запас по состоянию здоровья. Некоторые из них рвутся в армию. Но у кого есть проблемы – призыву не подлежат. Закон есть закон, и тем, у кого проблемы со здоровьем, путь в армию заказан.

По словам Галины Лариной, «в последнее время все больше молодых хотят служить в армии. А вот уклонистов с фальшивыми диагнозами все меньше».

Но обмануть медиков не удастся. Они выведут «лукавых» на чистую воду.

– У нас врачи с большим опытом работы, – отмечает Г. Васильевна. – Если заподозрят кого-то в обмане, направят в специальное учреждение, которое вынесет правильный вердикт.

– Полтора месяца назад получил повестку, – рассказывает выпускник кулинарного техникума Роман Шульгин. Парень решил, что в его главное блюдо «перчинки» добавит служба в армии. – Родине служить – не щи варить. Сейчас приличной работы без военного билета не найдёшь. Очень хочу попасть в элитные войска. Думаю, что смогу пройти отбор, ведь увлекался смешанными единоборствами, не раз получал грамоты и награды.

А вот призывник Иван Бурцев считает, что без службы сегодня никак. Он уже получил высшее образование. Окончил СПбУГПС МЧС.

– Пришёл узнать, куда отправят на службу, – говорит Иван. – Благодаря службе в армии сегодня можно добиться серьёзных успехов. Очень хочу быть связистом. Своё будущее связываю с работой в правоохранительных органах или системе ФСБ.

– Я поступил в Черноморское военное училище, – рассказывает 18-летний Денис Еременко. Он уже сдал ЕГЭ и теперь отправится покорять Черноморский флот. – Буду учиться в Севастополе. У меня дедушка моряк, служил на подлодке, на Севере. Много интересных и увлекательных историй рассказывал. Вот и мне хочется связать будущее с морем. Мечтаю попасть в бригаду береговой обороны.

– Призывная комиссия будет работать до 15 июля, – проинформировал начальник отделения призыва военного комиссариата по городу Всеволожску и Всеволожскому району Станислав Гуськов. – Всего мы отправили около одной тысячи повесток. На службу будет призвано 200 ребят. Сегодня желающих пройти срочную службу все больше. В районе проводится серьёзная работа, направленная на повышение патриотического воспитания молодёжи.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА