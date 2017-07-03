На КАД между Колтушским и Мурманским шоссе ограничат движение

В связи с производством работ по ликвидации колейности на участке от развязки КАД на пересечении с Колтушским шоссе до развязки КАД на пересечении с автодорогой Санкт-Петербург-Мурманск будут перекрыты две полосы движения.

«В период с 4 по 6 июля будут закрыты для движения 3 и 4 полосы, по 1 и 2 полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией, а также водоналивные барьеры. Смонтированы сигнальные фонари дежурного освещения.