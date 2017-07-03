27 июня в Щеглово праздновали День Молодёжи. Мероприятие началось с антитабачной акции «Меняй сигарету на монету!» Щегловская молодёжь выменивала у зависимых граждан сигареты на шоколадные монеты, после чего отправляла их в специальную урну, а некурящим дарили сладкие призы и аплодисменты.

В акции участвовали более 50 человек, и завершилась она флешмобом «Не кури, а танцуй!», сообщает администрация Щегловского поселения. Спортивная молодёжь поселка Щеглово продемонстрировала, что значит в здоровом теле здоровый дух, выстроив акробатическую пирамиду. Завершающим аккордом прозвучал командный челлендж, который был адресован молодёжи посёлка им. Морозова:

«Танцы вместо сигарет!

Эй, Морозовка, привет!

Прими скорей наш вызов!

И мы ждём Акцию в ответ!»

Подхватив идею о проведении антитабачных акций, Морозовское поселение отдаст эстафетную палочку Романовскому.

Праздник в Щеглово сопровождался проведением досуговых мероприятий. Можно было принять участие в литературной акции «Читай, Щеглово!», в развлекательной программе для молодых семей или в спортивных мастер-классах по пауэрлифтингу. И, конечно, все желающие могли попробовать свои силы в уже ставшей традиционной щегловской пробежке.