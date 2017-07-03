С 30 июня по 2 июля в Коккорево, на территории лагеря отдыха «Ладожец», прошел Молодёжный туристический слёт Всеволожского района 2017 года. Он стал тринадцатым по счёту, и в нём приняло участие тринадцать команд, но несчастливая цифра на мероприятии никак не отразилась. Наоборот, в этом году
Тракторист-виртуоз из Всеволожского района взял бронзу на всероссийских состязаниях
Механизатор племенного завода «Приневское» из Всеволожского района Александр Дерюгин стал третьим в VI Открытом чемпионате России по пахоте.
Житель Ленинградской области – многократный чемпион региональных соревнований по пахоте. В прошлом году он тоже защищал честь родного региона на всероссийских соревнованиях и стал пятым в основном зачете и первым в показательных выступлениях «Трактор-шоу», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. Ему удалось продемонстрировать виртуозное владение техникой на полигоне.
В этом году в тяжелейшей борьбе Александр Дерюгин улучшил свой результат и вошел в тройку призеров в основном зачете.
В VI Открытом чемпионате России по пахоте, который проходил в Башкирии, приняли участие 35 механизаторов из 30 регионов России и гости из Ирландии и Эстонии.
В 2018 году наша страна будет принимать Европейский, а в 2020 году – Международный чемпионат по пахоте.